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Афанасий Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676

Дата смерти

1740

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: Осип

Мать: не указана

РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1710

Сын: Степан Афанасьев

Мать ребёнка: Мария Васильева

ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1719

Сын: Ларион Афанасьев

Мать ребёнка: Мария Васильева

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Васильева

РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Смерть
1740
Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
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