Афанасий Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1676
Дата смерти1740
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1676
Отец: Осип
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1710
Сын: Степан Афанасьев
Мать ребёнка: Мария Васильева
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1719
Сын: Ларион Афанасьев
Мать ребёнка: Мария Васильева
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Васильева
РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Смерть
1740
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана