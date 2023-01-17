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Степан Афанасьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Афанасий Осипов

Мать: Мария Васильева

ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1740

Сын: Дмитрий Степанов

Мать ребёнка: Первая Афанасьева

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Сумпакова Аксинья Степанова

Мать ребёнка: Первая Афанасьева

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Мария Степанова

Мать ребёнка: Первая Афанасьева

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Дарья Степанова

Мать ребёнка: Первая Афанасьева

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ефросинья Степанова

Мать ребёнка: Первая Афанасьева

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая Афанасьева

ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Смерть
Неизвестно
Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
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