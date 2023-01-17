Степан Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Афанасий Осипов
Мать: Мария Васильева
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1740
Сын: Дмитрий Степанов
Мать ребёнка: Первая Афанасьева
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Сумпакова Аксинья Степанова
Мать ребёнка: Первая Афанасьева
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Мария Степанова
Мать ребёнка: Первая Афанасьева
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Дарья Степанова
Мать ребёнка: Первая Афанасьева
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ефросинья Степанова
Мать ребёнка: Первая Афанасьева
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первая Афанасьева
ГАКО ф.200 оп.18 д.117а РС Ярославской округи 1762, переданные в Кострому
Смерть
Неизвестно