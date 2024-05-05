Кузнецов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Успенская Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Григорьевна