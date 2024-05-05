Кузнецов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Успенская Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Григорьевна

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