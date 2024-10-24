Нелюбина (Шумилова) Ульяна Гавриловна
Место рождения
Дата рождения18.12.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1875
Бракосочетание
14.01.1896
Рождение ребёнка
09.10.1896
Отец ребёнка: Нелюбин Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
04.11.1897
Сын: Нелюбин Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Нелюбин Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
09.09.1900
Отец ребёнка: Нелюбин Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
15.08.1903
Отец ребёнка: Нелюбин Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
07.07.1905
Отец ребёнка: Нелюбин Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
07.07.1906
Дочь: Нелюбина Лукия Гавриловна
Отец ребёнка: Нелюбин Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
17.05.1908
Сын: Нелюбин Константин Гаврилович
Отец ребёнка: Нелюбин Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
04.04.1910
Сын: Нелюбин Георгий Гаврилович
Отец ребёнка: Нелюбин Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
01.08.1912
Дочь: Нелюбина Серафима Гавриловна
Отец ребёнка: Нелюбин Гавриил Федорович
Рождение ребёнка
25.04.1915
Дочь: Нелюбина Глафира Гавриловна
Отец ребёнка: Нелюбин Гавриил Федорович
Смерть
Неизвестно