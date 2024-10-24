Нелюбина (Шумилова) Ульяна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нелюбина (Шумилова) Ульяна Гавриловна

Место рождения

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

18.12.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1875

Отец: Шумилов Гавриил Василиев

Мать: Шумилова (Мащинская) Пелагея Василиева

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
14.01.1896

Муж: Нелюбин Гавриил Федорович

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
09.10.1896

Сын: Нелюбин Яков Гаврилович

Отец ребёнка: Нелюбин Гавриил Федорович

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
04.11.1897

Сын: Нелюбин Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Нелюбин Гавриил Федорович

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
09.09.1900

Сын: Нелюбин Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Нелюбин Гавриил Федорович

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
15.08.1903

Сын: Нелюбин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Нелюбин Гавриил Федорович

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
07.07.1905

Сын: Нелюбин Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Нелюбин Гавриил Федорович

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
07.07.1906

Дочь: Нелюбина Лукия Гавриловна

Отец ребёнка: Нелюбин Гавриил Федорович

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
17.05.1908

Сын: Нелюбин Константин Гаврилович

Отец ребёнка: Нелюбин Гавриил Федорович

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
04.04.1910

Сын: Нелюбин Георгий Гаврилович

Отец ребёнка: Нелюбин Гавриил Федорович

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
01.08.1912

Дочь: Нелюбина Серафима Гавриловна

Отец ребёнка: Нелюбин Гавриил Федорович

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
25.04.1915

Дочь: Нелюбина Глафира Гавриловна

Отец ребёнка: Нелюбин Гавриил Федорович

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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