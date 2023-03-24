(Suhonen) Tiina Ollintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Suhonen) Tiina Ollintytär

(Suhonen) Tiina Ollintytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1818

Отец: Suhonen Olli Juhonpoika

Мать: Suhonen (Nissinen) Anna Antintytär

Рождение ребёнка
25.01.1846

Сын: Partanen Matti Matinpoika

Отец ребёнка: Partanen Matti Matinpoika

Рождение ребёнка
14.03.1848

Сын: Partanen Olli Matinpoika

Отец ребёнка: Partanen Matti Matinpoika

Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
20.03.1861

Дочь: Nissinen (Partanen) Maija-Liisa Matintytär

Отец ребёнка: Partanen Matti Matinpoika

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.