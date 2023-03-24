(Suhonen) Tiina Ollintytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1818
Рождение ребёнка
25.01.1846
Сын: Partanen Matti Matinpoika
Отец ребёнка: Partanen Matti Matinpoika
Рождение ребёнка
14.03.1848
Отец ребёнка: Partanen Matti Matinpoika
Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
20.03.1861
Дочь: Nissinen (Partanen) Maija-Liisa Matintytär
Отец ребёнка: Partanen Matti Matinpoika
Смерть
Неизвестно