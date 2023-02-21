Лаверко Мартын (Мартин)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.02.1920
Дочь: Лаверко Надежда Мартыновна
Мать ребёнка: Лаверко Домника Дмитриевна
Место жительства
До 1920
Левченки, Сумська область
Казак села Левченки Роменского уезда Полтавской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно