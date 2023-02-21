Лаверко Мартын (Мартин) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаверко Мартын (Мартин)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1920

Дочь: Лаверко Надежда Мартыновна

Мать ребёнка: Лаверко Домника Дмитриевна

Место жительства
До 1920
Левченки, Сумська область
Казак села Левченки Роменского уезда Полтавской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаверко Домника Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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