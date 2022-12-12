Лаверко Надежда Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.02.1920
Отец: Лаверко Мартын (Мартин)
Крещение
30.03.1920
Портовое, Раздольненский муниципальный район, Республика Крым
Запись о крещении (и рождении) сделана в метрической книге церкви села Сары-Булат Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Смерть
Неизвестно