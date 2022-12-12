Лаверко Надежда Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаверко Надежда Мартыновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1920

Отец: Лаверко Мартын (Мартин)

Мать: Лаверко Домника Дмитриевна

Крещение
30.03.1920
Портовое, Раздольненский муниципальный район, Республика Крым
Запись о крещении (и рождении) сделана в метрической книге церкви села Сары-Булат Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Смерть
Неизвестно
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