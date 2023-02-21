Карапчук (Спиридонова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карапчук (Спиридонова) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1951

Отец: Спиридонов Иван Павлович

Мать: Спиридонова Дарья Николаевна

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