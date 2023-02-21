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Карапчук (Спиридонова) Нина Ивановна
Карапчук (Спиридонова) Нина Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.06.1951
Пол
Женский
Отец
Спиридонов Иван Павлович
1907 г.р.
Мать
Спиридонова (Рыбакова) Дарья Николаевна
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1951
Отец:
Спиридонов Иван Павлович
Мать:
Спиридонова Дарья Николаевна
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