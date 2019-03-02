Кононенко (Елисеева) Валентина Илларионовна 02.03.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кононенко (Елисеева) Валентина Илларионовна

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Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

02.03.1924

Дата смерти

15.05.1993

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1924

Отец: Елисеев Илларион

Мать: Елисеева (Замарацкая) Мария Спиридоновна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононенко Юрий Петрович

Отец ребёнка: Кононенко Пётр Васильевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононенко Владимир Петрович

Отец ребёнка: Кононенко Пётр Васильевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соснина (Кононенко) Нина Петровна

Отец ребёнка: Кононенко Пётр Васильевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
16.10.1940

Дочь: Дрючкова (Кононенко) Галина Петровна

Отец ребёнка: Кононенко Пётр Васильевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
25.03.1951

Сын: Кононенко Василий Петрович

Отец ребёнка: Кононенко Пётр Васильевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
26.06.1959

Сын: Кононенко Сергей Петрович

Отец ребёнка: Кононенко Пётр Васильевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
15.05.1993
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

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