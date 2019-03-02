Кононенко (Елисеева) Валентина Илларионовна
Место рождения
Дата рождения02.03.1924
Дата смерти15.05.1993
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кононенко Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононенко Владимир Петрович
Отец ребёнка: Кононенко Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соснина (Кононенко) Нина Петровна
Отец ребёнка: Кононенко Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
16.10.1940
Дочь: Дрючкова (Кононенко) Галина Петровна
Отец ребёнка: Кононенко Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
25.03.1951
Сын: Кононенко Василий Петрович
Отец ребёнка: Кононенко Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
26.06.1959
Сын: Кононенко Сергей Петрович
Отец ребёнка: Кононенко Пётр Васильевич
Смерть
15.05.1993