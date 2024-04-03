Челенков Рекрут Кондратий Сергеев
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Челенков Сергей Гаврилович
Мать: Мария Николаева
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
06.?.1817
Никольская церковь села Лычное
Бракосочетание
?.10.1817
Никольская церковь села Лычное
МК Никольской церкви 1817г с.Лычное
Рождение ребёнка
04.05.1836
Сын: Арсений Незаконнорожденный
Мать ребёнка: Челенкова(Сафронова) (Сафронова) Васса Назарова
Смерть
Неизвестно