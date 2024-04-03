Челенков Рекрут Кондратий Сергеев 1798 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенков Рекрут Кондратий Сергеев

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Челенков Сергей Гаврилович

Мать: Мария Николаева

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
06.?.1817

Жена: Челенкова(Сафронова) (Сафронова) Васса Назарова

Никольская церковь села Лычное
Бракосочетание
?.10.1817

Жена: Челенкова(Сафронова) (Сафронова) Васса Назарова

Никольская церковь села Лычное
МК Никольской церкви 1817г с.Лычное
Рождение ребёнка
04.05.1836

Сын: Арсений Незаконнорожденный

Мать ребёнка: Челенкова(Сафронова) (Сафронова) Васса Назарова

Смерть
Неизвестно

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