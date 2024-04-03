Мария Николаева
Место рожденияСело Березово Веневского уезда Тульской губернии
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Березово Веневского уезда Тульской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Сын: Челенков Рекрут Кондратий Сергеев
Отец ребёнка: Челенков Сергей Гаврилович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно