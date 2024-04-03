Мария Николаева 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мария Николаева

Место рождения

Село Березово Веневского уезда Тульской губернии

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Березово Веневского уезда Тульской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челенков Сергей Гаврилович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Челенков Рекрут Кондратий Сергеев

Отец ребёнка: Челенков Сергей Гаврилович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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