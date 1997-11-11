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Рощеня Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1918

Дата смерти

11.11.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1918

Отец: Рощеня Александр

Мать: Рощеня Прасковья Никоноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рощеня Александр Иванович

Мать ребёнка: Рощеня (Долгушина) Ксения Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рощеня Алла Ивановна

Мать ребёнка: Рощеня (Долгушина) Ксения Матвеевна

Рождение ребёнка
14.05.1959

Дочь: Дедунова (Рощеня) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Рощеня (Долгушина) Ксения Матвеевна

Смерть
11.11.1997

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