Рощеня Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1918
Дата смерти11.11.1997
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1918
Отец: Рощеня Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рощеня Александр Иванович
Мать ребёнка: Рощеня (Долгушина) Ксения Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рощеня Алла Ивановна
Мать ребёнка: Рощеня (Долгушина) Ксения Матвеевна
Рождение ребёнка
14.05.1959
Дочь: Дедунова (Рощеня) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Рощеня (Долгушина) Ксения Матвеевна
Смерть
11.11.1997