Рощеня (Долгушина) Ксения Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рощеня (Долгушина) Ксения Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1922

Дата смерти

11.02.1975

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1922

Отец: не указан

Мать: Долгушина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рощеня Александр Иванович

Отец ребёнка: Рощеня Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рощеня Алла Ивановна

Отец ребёнка: Рощеня Иван Александрович

Рождение ребёнка
14.05.1959

Дочь: Дедунова (Рощеня) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Рощеня Иван Александрович

Смерть
11.02.1975

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