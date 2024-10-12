Рощеня (Долгушина) Ксения Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1922
Дата смерти11.02.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1922
Отец: не указан
Мать: Долгушина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рощеня Александр Иванович
Отец ребёнка: Рощеня Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рощеня Алла Ивановна
Отец ребёнка: Рощеня Иван Александрович
Рождение ребёнка
14.05.1959
Дочь: Дедунова (Рощеня) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Рощеня Иван Александрович
Смерть
11.02.1975