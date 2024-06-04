Бурдин Родион Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Бурдин Михаил Иванов
Мать: Бурдина Анисья Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Бурдин Григорий Родионов (Михайлов)
Мать ребёнка: Бурдина (Чечевицына) Федосья Софонова
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Шейнова (Бурдина) Матрена Родионова
Мать ребёнка: Бурдина (Чечевицына) Федосья Софонова
Смерть
1835