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Бурдин Родион Михайлов

Место рождения

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Бурдин Михаил Иванов

Мать: Бурдина Анисья Артемьева

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурдина (Чечевицына) Федосья Софонова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Бурдин Григорий Родионов (Михайлов)

Мать ребёнка: Бурдина (Чечевицына) Федосья Софонова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Шейнова (Бурдина) Матрена Родионова

Мать ребёнка: Бурдина (Чечевицына) Федосья Софонова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1835
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

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