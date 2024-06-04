Бурдина Анисья Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурдин Михаил Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Бурдин Михаил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Мокрушина (Бурдина) Домна Михайлова
Отец ребёнка: Бурдин Михаил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Зудилина (Бурдина) Агафья Михайлова
Отец ребёнка: Бурдин Михаил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Бурдина) Наталья Михайлова
Отец ребёнка: Бурдин Михаил Иванов
Смерть
После 1834