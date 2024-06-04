Бурдина Анисья Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдина Анисья Артемьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурдин Михаил Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Бурдин Родион Михайлов

Отец ребёнка: Бурдин Михаил Иванов

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Мокрушина (Бурдина) Домна Михайлова

Отец ребёнка: Бурдин Михаил Иванов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Зудилина (Бурдина) Агафья Михайлова

Отец ребёнка: Бурдин Михаил Иванов

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: (Бурдина) Наталья Михайлова

Отец ребёнка: Бурдин Михаил Иванов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1834
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

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