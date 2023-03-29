Karklin Alfred Georg
Место рождения
Дата рождения10.10.1891
Дата смерти12.08.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.08.1918
Рождение ребёнка
28.05.1919
Дочь: Lepiksaar (Karklin) Ellen Magda
Мать ребёнка: Karklin (Udikas) Hilda Katharina
Смерть
12.08.1919
Marienhauseni all, Viļaka piirkond (läti Viļakas novads), Läti (Латвия)