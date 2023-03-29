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Karklin Alfred Georg

Место рождения

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond

Дата рождения

10.10.1891

Дата смерти

12.08.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Бракосочетание
11.08.1918

Жена: Karklin (Udikas) Hilda Katharina

Рождение ребёнка
28.05.1919

Дочь: Lepiksaar (Karklin) Ellen Magda

Мать ребёнка: Karklin (Udikas) Hilda Katharina

Смерть
12.08.1919
Marienhauseni all, Viļaka piirkond (läti Viļakas novads), Läti (Латвия)

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