Karklin (Udikas) Hilda Katharina
Место рождения
Дата рождения?.03.1893 ст.
Дата смерти26.05.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1893 ст.
Отец: Udikas Mihkel
Мать: Udikas Rina
Рождение ребёнка
28.05.1919
Дочь: Lepiksaar Ellen Magda
Отец ребёнка: Karklin Alfred Georg
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Karklin Alfred Georg
Смерть
26.05.1984
Rochester, Monroe County, NY, United States (США)