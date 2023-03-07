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Karklin (Udikas) Hilda Katharina

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Место рождения

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond

Дата рождения

?.03.1893 ст.

Дата смерти

26.05.1984

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

1853 г.р.

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1893 ст.

Отец: Udikas Mihkel

Мать: Udikas Rina

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
28.05.1919

Дочь: Lepiksaar Ellen Magda

Отец ребёнка: Karklin Alfred Georg

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Karklin Alfred Georg

Смерть
26.05.1984
Rochester, Monroe County, NY, United States (США)
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