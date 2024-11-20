Кокоткина (Лагутина) Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1869
Рождение ребёнка
14.09.1873
Отец ребёнка: Кокоткин Петр Андреевич
Рождение ребёнка
20.09.1875
Дочь: Крюкова (Кокоткина) Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Кокоткин Петр Андреевич
Рождение ребёнка
31.07.1880
Дочь: Попова (Кокоткина) Акилина Петровна
Отец ребёнка: Кокоткин Петр Андреевич
Смерть
Неизвестно