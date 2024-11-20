Кокоткина (Лагутина) Марфа Ивановна 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кокоткина (Лагутина) Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1869

Муж: Кокоткин Петр Андреевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.09.1873

Сын: Кокоткин Никита Петрович

Отец ребёнка: Кокоткин Петр Андреевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.09.1875

Дочь: Крюкова (Кокоткина) Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Кокоткин Петр Андреевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.07.1880

Дочь: Попова (Кокоткина) Акилина Петровна

Отец ребёнка: Кокоткин Петр Андреевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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