Крюкова (Кокоткина) Ефросинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова (Кокоткина) Ефросинья Петровна

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

20.09.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1875

Отец: Кокоткин Петр Андреевич

Мать: Кокоткина Марфа Ивановна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
04.11.1894

Муж: Крюков Даниил Васильевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.10.1896

Сын: Крюков Андрей Данилович

Отец ребёнка: Крюков Даниил Васильевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.07.1898

Сын: Крюков Петр Данилович

Отец ребёнка: Крюков Даниил Васильевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.09.1903

Сын: Крюков Иван Данилович

Отец ребёнка: Крюков Даниил Васильевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.11.1906

Сын: Крюков Михаил Данилович

Отец ребёнка: Крюков Даниил Васильевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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