Крюкова (Кокоткина) Ефросинья Петровна
Место рождения
Дата рождения20.09.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1875
Отец: Кокоткин Петр Андреевич
Мать: Кокоткина Марфа Ивановна
Бракосочетание
04.11.1894
Рождение ребёнка
10.10.1896
Отец ребёнка: Крюков Даниил Васильевич
Рождение ребёнка
25.07.1898
Отец ребёнка: Крюков Даниил Васильевич
Рождение ребёнка
21.09.1903
Отец ребёнка: Крюков Даниил Васильевич
Рождение ребёнка
18.11.1906
Отец ребёнка: Крюков Даниил Васильевич
Смерть
Неизвестно