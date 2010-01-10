Холин Юрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения10.06.1958
Дата смерти10.01.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1958
Отец: Холин Михаил Семенович
Мать: Холина Нина Георгиевна
Рождение ребёнка
05.02.1981
Дочь: Ваваржицкая Алла Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.08.1983
Дочь: Боева Маргарита Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.01.2010