Холин Юрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холин Юрий Михайлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.06.1958

Дата смерти

10.01.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1958

Отец: Холин Михаил Семенович

Мать: Холина Нина Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.02.1981

Дочь: Ваваржицкая Алла Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.08.1983

Дочь: Боева Маргарита Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.01.2010
Москва, город федерального значения Москва
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