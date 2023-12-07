Горбунов Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: Горбунов Иван Данилович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Салтыкова, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1722
Дочь: (Горбунова) Татьяна Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1729
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Горбунов Архип Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: (Горбунова) Мавра Степановна
Мать ребёнка: Горбунова (Дьяконова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Горбунов Григорий Степанович
Мать ребёнка: Горбунова (Дьяконова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Горбунов Гаврил Степанович
Мать ребёнка: Горбунова (Дьяконова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Горбунов ?Илья Степанович
Мать ребёнка: Горбунова (Дьяконова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Горбунов Михаил Степанович
Мать ребёнка: Горбунова (Дьяконова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Горбунова) Орина Степановна
Мать ребёнка: Горбунова (Дьяконова) Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно