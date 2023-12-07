Горбунов Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Горбунов Иван Данилович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова (Дьяконова) Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Салтыкова, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1722

Дочь: (Горбунова) Татьяна Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Горбунов Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Горбунов Архип Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Горбунов Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: (Горбунова) Мавра Степановна

Мать ребёнка: Горбунова (Дьяконова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Горбунов Григорий Степанович

Мать ребёнка: Горбунова (Дьяконова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Горбунов Гаврил Степанович

Мать ребёнка: Горбунова (Дьяконова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Горбунов ?Илья Степанович

Мать ребёнка: Горбунова (Дьяконова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Горбунов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Горбунова (Дьяконова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Горбунова) Орина Степановна

Мать ребёнка: Горбунова (Дьяконова) Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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