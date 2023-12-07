Горбунова (Дьяконова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Дьяконова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1738

Дочь: (Горбунова) Мавра Степановна

Отец ребёнка: Горбунов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1740

Сын: Горбунов Григорий Степанович

Отец ребёнка: Горбунов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Горбунов Гаврил Степанович

Отец ребёнка: Горбунов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1752

Сын: Горбунов ?Илья Степанович

Отец ребёнка: Горбунов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Горбунов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Горбунов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Горбунова) Орина Степановна

Отец ребёнка: Горбунов Степан Иванович

Смерть
Неизвестно

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