Горбунова (Дьяконова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1738
Дочь: (Горбунова) Мавра Степановна
Отец ребёнка: Горбунов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1740
Сын: Горбунов Григорий Степанович
Отец ребёнка: Горбунов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Горбунов Гаврил Степанович
Отец ребёнка: Горбунов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Горбунов ?Илья Степанович
Отец ребёнка: Горбунов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Горбунов Михаил Степанович
Отец ребёнка: Горбунов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Горбунова) Орина Степановна
Отец ребёнка: Горбунов Степан Иванович
Смерть
Неизвестно