Горбунов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Горбунов Степан Иванович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Горбунова) Евфимия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Горбунова) Ксения Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Горбунов Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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