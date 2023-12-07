Горбунов Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Горбунов Степан Иванович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Горбунова) Евфимия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Горбунова) Ксения Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно