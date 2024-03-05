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Шильников Константин Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1852 и 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1852 и 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шильников ? Константинович

Мать ребёнка: Шильникова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Между 1893 и 1894

Дочь: Шильникова ? Константиновна

Мать ребёнка: Шильникова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
14.07.1897 ст.

Дочь: Пинаева (Шильникова) Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Шильникова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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