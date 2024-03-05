Шильников Константин Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1852 и 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1852 и 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шильников ? Константинович
Мать ребёнка: Шильникова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Между 1893 и 1894
Дочь: Шильникова ? Константиновна
Мать ребёнка: Шильникова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
14.07.1897 ст.
Дочь: Пинаева (Шильникова) Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Шильникова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно