Шильникова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шильникова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1859 и 1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1859 и 1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шильников ? Константинович

Отец ребёнка: Шильников Константин Семенович

Рождение ребёнка
Между 1893 и 1894

Дочь: Шильникова ? Константиновна

Отец ребёнка: Шильников Константин Семенович

Рождение ребёнка
14.07.1897 ст.

Дочь: Пинаева (Шильникова) Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Шильников Константин Семенович

Смерть
Неизвестно

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