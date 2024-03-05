Шильникова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1859 и 1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1859 и 1861 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шильников ? Константинович
Отец ребёнка: Шильников Константин Семенович
Рождение ребёнка
Между 1893 и 1894
Дочь: Шильникова ? Константиновна
Отец ребёнка: Шильников Константин Семенович
Рождение ребёнка
14.07.1897 ст.
Дочь: Пинаева (Шильникова) Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Шильников Константин Семенович
Смерть
Неизвестно