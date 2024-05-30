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Константинова Мавра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Константинов Кузьма Сергеевич

Отец ребёнка: Константинов Сергей Алексеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1850

Сын: Константинов Трофим Сергеевич

Отец ребёнка: Константинов Сергей Алексеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1852

Сын: Константинов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Константинов Сергей Алексеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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