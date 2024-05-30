Константинова Мавра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Сын: Константинов Кузьма Сергеевич
Отец ребёнка: Константинов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Константинов Трофим Сергеевич
Отец ребёнка: Константинов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Константинов Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Константинов Сергей Алексеевич