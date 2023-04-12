Салтыкова (Оболенская) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыкова (Оболенская) Варвара Васильевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.04.1872

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1834

Муж: Салтыков Александр Александрович

г.Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение
10.04.1872

Отец: Оболенский Василий Васильевич

Мать: Оболенская Мария Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
26.01.1896

Муж: Арсеньев Владимир Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
04.12.1934

Муж: Маслов Сергей Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салтыков Семён Александрович

Отец ребёнка: Салтыков Александр Александрович

Смерть
1952
г. Брюссель, Королевство Бельгия
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