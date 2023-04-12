Салтыкова (Оболенская) Варвара Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.04.1872
Дата смерти1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1834
г.Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение
10.04.1872
Бракосочетание
26.01.1896
Бракосочетание
04.12.1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салтыков Семён Александрович
Отец ребёнка: Салтыков Александр Александрович
Смерть
1952
г. Брюссель, Королевство Бельгия