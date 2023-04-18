Горемыкина Фекла Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1901
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/-jYIk87uGIJkBA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1255/F_50_9_1255-0112.jpg
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно