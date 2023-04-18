Горемыкина Фекла Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горемыкина Фекла Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1901
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/-jYIk87uGIJkBA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1255/F_50_9_1255-0112.jpg
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горемыкин Василий Гавриилович

Смерть
Неизвестно
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