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Горемыкин Василий Гавриилович

Место рождения

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

01.01.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Горемыкин Гавриил Федорович

Мать: не указана

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
1896
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/-jYIk87uGIJkBA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1212/F_50_9_1212-0119.jpg
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горемыкин Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горемыкина Фекла Михайловна

Смерть
01.01.1905 ст.
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
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