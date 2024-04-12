Горемыкин Василий Гавриилович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти01.01.1905 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Горемыкин Гавриил Федорович
Место жительства
1896
https://disk.yandex.ru/d/-jYIk87uGIJkBA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1212/F_50_9_1212-0119.jpg
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горемыкин Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1905 ст.