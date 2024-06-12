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Сайназаров Мухтор Шоназарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ss
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сайназарова Эхтибор Умпрплиевна

Рождение ребёнка
23.01.1976

Сын: Сайназаров Хакимжон Мухторович

Мать ребёнка: Сайназарова Эхтибор Умпрплиевна

Рождение ребёнка
29.09.1977

Сын: Сайназаров Алим Мухторович

Мать ребёнка: Сайназарова Эхтибор Умпрплиевна

Рождение ребёнка
15.02.1981

Сын: Йолдошев Обиджон Мухторович

Мать ребёнка: Сайназарова Эхтибор Умпрплиевна

Рождение ребёнка
06.12.1982

Дочь: Исакова (Сайназарова) Зухра Мухторовна

Мать ребёнка: Сайназарова Эхтибор Умпрплиевна

Рождение ребёнка
21.05.1983

Сын: Сайназаров Омонжон Мухторович

Мать ребёнка: Сайназарова Эхтибор Умпрплиевна

Рождение ребёнка
19.01.1986

Дочь: Сайназарова Зулхумор Мухторовна

Мать ребёнка: Сайназарова Эхтибор Умпрплиевна

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