Сайназаров Мухтор Шоназарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1976
Сын: Сайназаров Хакимжон Мухторович
Мать ребёнка: Сайназарова Эхтибор Умпрплиевна
Рождение ребёнка
29.09.1977
Сын: Сайназаров Алим Мухторович
Мать ребёнка: Сайназарова Эхтибор Умпрплиевна
Рождение ребёнка
15.02.1981
Сын: Йолдошев Обиджон Мухторович
Мать ребёнка: Сайназарова Эхтибор Умпрплиевна
Рождение ребёнка
06.12.1982
Дочь: Исакова (Сайназарова) Зухра Мухторовна
Мать ребёнка: Сайназарова Эхтибор Умпрплиевна
Рождение ребёнка
21.05.1983
Сын: Сайназаров Омонжон Мухторович
Мать ребёнка: Сайназарова Эхтибор Умпрплиевна
Рождение ребёнка
19.01.1986
Дочь: Сайназарова Зулхумор Мухторовна
Мать ребёнка: Сайназарова Эхтибор Умпрплиевна