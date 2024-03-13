Исакова (Сайназарова) Зухра Мухторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова (Сайназарова) Зухра Мухторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

ss
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1982

Отец: Сайназаров Мухтор Шоназарович

Мать: Сайназарова Эхтибор Умпрплиевна

Рождение ребёнка
09.01.2005

Дочь: Зайнишева Бибиойша Дилшодовна

Отец ребёнка: Исаков Дилшод Зайнишевич

Рождение ребёнка
?.01.2007

Дочь: Зайнишева Захро Дилшодовна

Отец ребёнка: Исаков Дилшод Зайнишевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайнишева Мунира Дилшодовна

Отец ребёнка: Исаков Дилшод Зайнишевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Дилшод Зайнишевич

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