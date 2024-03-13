Исакова (Сайназарова) Зухра Мухторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1982
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1982
Рождение ребёнка
09.01.2005
Дочь: Зайнишева Бибиойша Дилшодовна
Отец ребёнка: Исаков Дилшод Зайнишевич
Рождение ребёнка
?.01.2007
Дочь: Зайнишева Захро Дилшодовна
Отец ребёнка: Исаков Дилшод Зайнишевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайнишева Мунира Дилшодовна
Отец ребёнка: Исаков Дилшод Зайнишевич
Бракосочетание
Неизвестно