Коренбаева любовь леонидовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коренбаев анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коренбаев александр анатольевич
Отец ребёнка: Коренбаев анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коренбаев алексей анатольевич
Отец ребёнка: Коренбаев анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коренбаев анатолицй анатольевич
Отец ребёнка: Коренбаев анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коренбаева) наталья анатольевна
Отец ребёнка: Коренбаев анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коренбаева) светлана анатольевна
Отец ребёнка: Коренбаев анатолий