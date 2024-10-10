Коренбаева любовь леонидовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Коренбаева любовь леонидовна

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Место рождения

Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

гц
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: леонид

Мать: Церковникова (Церковникова) нина григорьевна

Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коренбаев анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коренбаев александр анатольевич

Отец ребёнка: Коренбаев анатолий

Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коренбаев алексей анатольевич

Отец ребёнка: Коренбаев анатолий

Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коренбаев анатолицй анатольевич

Отец ребёнка: Коренбаев анатолий

Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коренбаева) наталья анатольевна

Отец ребёнка: Коренбаев анатолий

Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коренбаева) светлана анатольевна

Отец ребёнка: Коренбаев анатолий

Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область

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