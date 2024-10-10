Коренбаев анатолий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Коренбаев анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

гц
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Коренбаева зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коренбаева любовь леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коренбаев александр анатольевич

Мать ребёнка: Коренбаева любовь леонидовна

Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коренбаев алексей анатольевич

Мать ребёнка: Коренбаева любовь леонидовна

Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коренбаев анатолицй анатольевич

Мать ребёнка: Коренбаева любовь леонидовна

Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коренбаева) наталья анатольевна

Мать ребёнка: Коренбаева любовь леонидовна

Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коренбаева) светлана анатольевна

Мать ребёнка: Коренбаева любовь леонидовна

Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Дмитриев, Дмитриевский муниципальный район, Курская область

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