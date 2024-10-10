Коренбаев анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Коренбаева зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коренбаев александр анатольевич
Мать ребёнка: Коренбаева любовь леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коренбаев алексей анатольевич
Мать ребёнка: Коренбаева любовь леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коренбаев анатолицй анатольевич
Мать ребёнка: Коренбаева любовь леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коренбаева) наталья анатольевна
Мать ребёнка: Коренбаева любовь леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коренбаева) светлана анатольевна
Мать ребёнка: Коренбаева любовь леонидовна
Смерть
Неизвестно