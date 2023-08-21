Гладких (Павлова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладких (Павлова) Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1888

Дата смерти

13.10.1976

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1888

Отец: Павлов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Пирогова Полина Арсентьевна

Отец ребёнка: Гладких Арсентий (Авксентий) Абрамович

Рождение ребёнка
08.11.1913

Сын: Гладких Михаил Арсентьевич

Отец ребёнка: Гладких Арсентий (Авксентий) Абрамович

Скнаровка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.11.1926

Сын: Гладких Андрей Аксентьевич (Авксентьевич, Арсентьевич)

Отец ребёнка: Гладких Арсентий (Авксентий) Абрамович

Скнаровка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладких Арсентий (Авксентий) Абрамович

Смерть
13.10.1976
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