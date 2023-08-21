Гладких (Павлова) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1888
Дата смерти13.10.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1888
Отец: Павлов Павел
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Пирогова Полина Арсентьевна
Отец ребёнка: Гладких Арсентий (Авксентий) Абрамович
Рождение ребёнка
08.11.1913
Сын: Гладких Михаил Арсентьевич
Отец ребёнка: Гладких Арсентий (Авксентий) Абрамович
Рождение ребёнка
15.11.1926
Сын: Гладких Андрей Аксентьевич (Авксентьевич, Арсентьевич)
Отец ребёнка: Гладких Арсентий (Авксентий) Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.1976