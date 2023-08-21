Пирогова (Гладких) Полина Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
1930
Сын: Пирогов Василий Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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Смерть
1998