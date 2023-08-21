Пирогова (Гладких) Полина Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогова (Гладких) Полина Арсентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Гладких Арсентий (Авксентий) Абрамович

Мать: Гладких Мария Павловна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Пирогов Василий Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Смерть
1998
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