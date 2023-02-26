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Евдокия Васильева

Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1801

Муж: Новиков Илья Алексеев

Рождение ребёнка
20.09.1807

Сын: Новиков Иван Ильин

Отец ребёнка: Новиков Илья Алексеев

Рождение ребёнка
25.08.1815

Сын: Новиков Никита Ильин

Отец ребёнка: Новиков Илья Алексеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.11.1818

Сын: Новиков Филипп Ильин

Отец ребёнка: Новиков Илья Алексеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.01.1823

Дочь: (Новикова) Евдокия (Авдотья) Ильина

Отец ребёнка: Новиков Илья Алексеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Филина (Новикова) Анна Ильина

Отец ребёнка: Новиков Илья Алексеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.04.1826

Дочь: (Новикова) Аграфена Ильина

Отец ребёнка: Новиков Илья Алексеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1842

Дочь: Прасковья Ильина

Отец ребёнка: Новиков Илья Алексеев

Смерть
Неизвестно

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