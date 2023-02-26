Евдокия Васильева
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1801
Рождение ребёнка
20.09.1807
Сын: Новиков Иван Ильин
Отец ребёнка: Новиков Илья Алексеев
Рождение ребёнка
25.08.1815
Сын: Новиков Никита Ильин
Отец ребёнка: Новиков Илья Алексеев
Рождение ребёнка
15.11.1818
Сын: Новиков Филипп Ильин
Отец ребёнка: Новиков Илья Алексеев
Рождение ребёнка
09.01.1823
Дочь: (Новикова) Евдокия (Авдотья) Ильина
Отец ребёнка: Новиков Илья Алексеев
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Филина (Новикова) Анна Ильина
Отец ребёнка: Новиков Илья Алексеев
Рождение ребёнка
20.04.1826
Дочь: (Новикова) Аграфена Ильина
Отец ребёнка: Новиков Илья Алексеев
Рождение ребёнка
До 1842
Дочь: Прасковья Ильина
Отец ребёнка: Новиков Илья Алексеев
Смерть
Неизвестно