Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыганков Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыганкова Татьяна Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыганков Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыганкова Полина Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыганков Афанасий Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыганков Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно