Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыганков Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыганкова Татьяна Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыганков Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыганкова Полина Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыганков Афанасий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыганков Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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