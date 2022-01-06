Мальцев Онисим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725 ст.
Дата смерти15.04.1799 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1743 ст.
Сын: Мальцев Андрей Онисимович
Мать ребёнка: Мальцева Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Мальцев Григорий Онисимович
Мать ребёнка: Мальцева Агафья Семеновна
Смерть
15.04.1799 ст.
На момент смерти - войсковой обыватель слободы Ольховатка Купянского уезда Слободско-Украинской губернии.