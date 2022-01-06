Мальцев Онисим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцев Онисим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725 ст.

Дата смерти

15.04.1799 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1722 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцева Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
1743 ст.

Сын: Мальцев Андрей Онисимович

Мать ребёнка: Мальцева Агафья Семеновна

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Мальцев Григорий Онисимович

Мать ребёнка: Мальцева Агафья Семеновна

Ольховатка, Харківська область
Смерть
15.04.1799 ст.
На момент смерти - войсковой обыватель слободы Ольховатка Купянского уезда Слободско-Украинской губернии.

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