Мальцева Агафья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Агафья Семеновна

Место рождения

Ольховатка, Харківська область

Дата рождения

1722 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1743 ст.

Сын: Мальцев Андрей Онисимович

Отец ребёнка: Мальцев Онисим Иванович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Мальцев Григорий Онисимович

Отец ребёнка: Мальцев Онисим Иванович

Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Онисим Иванович

Смерть
Неизвестно
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