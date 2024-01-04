Мальцева Агафья Семеновна
Место рождения
Дата рождения1722 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743 ст.
Сын: Мальцев Андрей Онисимович
Отец ребёнка: Мальцев Онисим Иванович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Мальцев Григорий Онисимович
Отец ребёнка: Мальцев Онисим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно