Казакевич (Гультяева) Наталья Ивановна
Место рожденияНаумово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1897 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.05.1899 ст.
Дочь: Казакевич Елена Александровна
Отец ребёнка: Казакевич Александр Никонович
Рождение ребёнка
12.03.1902 ст.
Сын: Казакевич Никифор Александрович
Отец ребёнка: Казакевич Александр Никонович
Рождение ребёнка
29.11.1904 ст.
Дочь: Казакевич Варвара Александровна
Отец ребёнка: Казакевич Александр Никонович
Рождение ребёнка
13.06.1912 ст.
Дочь: Казакевич Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Казакевич Александр Никонович
Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно