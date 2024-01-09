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Казакевич (Гультяева) Наталья Ивановна

Место рождения

Наумово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1897 ст.

Муж: Казакевич Александр Никонович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.05.1899 ст.

Дочь: Казакевич Елена Александровна

Отец ребёнка: Казакевич Александр Никонович

Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1902 ст.

Сын: Казакевич Никифор Александрович

Отец ребёнка: Казакевич Александр Никонович

Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1904 ст.

Дочь: Казакевич Варвара Александровна

Отец ребёнка: Казакевич Александр Никонович

Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1912 ст.

Дочь: Казакевич Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Казакевич Александр Никонович

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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