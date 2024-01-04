Казакевич Александр Никонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Бракосочетание
12.01.1897 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.05.1899 ст.
Дочь: Казакевич Елена Александровна
Мать ребёнка: Казакевич Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
12.03.1902 ст.
Сын: Казакевич Никифор Александрович
Мать ребёнка: Казакевич Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
29.11.1904 ст.
Дочь: Казакевич Варвара Александровна
Мать ребёнка: Казакевич Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
13.06.1912 ст.
Дочь: Казакевич Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Казакевич Наталья Ивановна
Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно