Казакевич Александр Никонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазакевич Александр Никонович

Казакевич Александр Никонович

Место рождения

Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Казакевич Никон Герасимович

Мать: Казакевич Елизавета Борисовна

Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
12.01.1897 ст.

Жена: Казакевич Наталья Ивановна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.05.1899 ст.

Дочь: Казакевич Елена Александровна

Мать ребёнка: Казакевич Наталья Ивановна

Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1902 ст.

Сын: Казакевич Никифор Александрович

Мать ребёнка: Казакевич Наталья Ивановна

Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1904 ст.

Дочь: Казакевич Варвара Александровна

Мать ребёнка: Казакевич Наталья Ивановна

Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1912 ст.

Дочь: Казакевич Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Казакевич Наталья Ивановна

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close