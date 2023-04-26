Ложкина Елизавета Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1914
Дата смерти08.11.1988
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1934
Сын: Ложкин Иван Петрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.01.1937
Дочь: Кравцова (Ложкина) Тамара Петровна
Отец ребёнка: Ложкин Пётр Федосович
Рождение ребёнка
04.08.1941
Отец ребёнка: не указан
Смерть
08.11.1988