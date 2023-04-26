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Ложкина Елизавета Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1914

Дата смерти

08.11.1988

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1914

Отец: Хлюпин Зиновий Кузьмич

Мать: Хлюпина Александра Фофоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ложкин Пётр Федосович

Рождение ребёнка
25.11.1934

Сын: Ложкин Иван Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.01.1937

Дочь: Кравцова (Ложкина) Тамара Петровна

Отец ребёнка: Ложкин Пётр Федосович

Рождение ребёнка
04.08.1941

Сын: Ложкин Николай Петрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
08.11.1988

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