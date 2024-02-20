Федорченко Николай Васильевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1883
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
08.05.1911
Сын: Федорченко Иван Николаевич
Мать ребёнка: Федорченко Акилина Феофановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.09.1913
Сын: Федорченко Симеон Николаевич
Мать ребёнка: Федорченко Акилина Феофановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
02.04.1916
Сын: Федорченко Никита Николаевич
Мать ребёнка: Федорченко Акилина Феофановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.01.1918
Сын: Федорченко Александр Николаевич
Мать ребёнка: Федорченко Акилина Феофановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.01.1920
Сын: Федорченко Прокофий Николаевич
Мать ребёнка: Федорченко Акилина Феофановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно