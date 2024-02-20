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Федорченко Николай Васильевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Федорченко Василий Стефанович

Мать: Федорченко Мария Симеоновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
08.05.1911

Сын: Федорченко Иван Николаевич

Мать ребёнка: Федорченко Акилина Феофановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.09.1913

Сын: Федорченко Симеон Николаевич

Мать ребёнка: Федорченко Акилина Феофановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
02.04.1916

Сын: Федорченко Никита Николаевич

Мать ребёнка: Федорченко Акилина Феофановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.01.1918

Сын: Федорченко Александр Николаевич

Мать ребёнка: Федорченко Акилина Феофановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.01.1920

Сын: Федорченко Прокофий Николаевич

Мать ребёнка: Федорченко Акилина Феофановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорченко Акилина Феофановна

Смерть
Неизвестно
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