Федорченко Мария Симеоновна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1846
Дата смерти14.03.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1883
Сын: Федорченко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Федорченко Василий Стефанович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1885
Сын: Федорченко Севастьян Васильевич
Отец ребёнка: Федорченко Василий Стефанович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
14.03.1886
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - чахотка | ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-169,зап-9
Похороны
16.03.1886
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука