Федорченко Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедорченко Александр Николаевич

Федорченко Александр Николаевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

?.01.1918

Дата смерти

18.04.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1918

Отец: Федорченко Николай Васильевич

Мать: Федорченко Акилина Феофановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
18.04.1918
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-сухотка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close