Багурина (Зубрилина) Агрипина Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багурина (Зубрилина) Агрипина Трофимова

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.

Отец: Зубрилин Зубрилов Трофим Афанасьев

Мать: Зубрилина Зубрилова (Ванюрхина) Феодосия Димитриева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
16.01.1894 ст.

Муж: Багурин (Абакумов Аввакумов) Онисим Сергеев

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Жених села Уратьмы умершего крестьянина Сергея Абакумова сын Онисим,первым браком (19л) Деревни Нератовки крестьянина Трофима Афонасьева дочь девица Агрипина,первым браком (17л.)
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.

Сын: Багурин Павел Онисимов

Отец ребёнка: Багурин (Абакумов Аввакумов) Онисим Сергеев

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.

Сын: Багурин Иван Онисимов

Отец ребёнка: Багурин (Абакумов Аввакумов) Онисим Сергеев

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.11.1898 ст.

Сын: Багурин Филипп Онисимов

Отец ребёнка: Багурин (Абакумов Аввакумов) Онисим Сергеев

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Села Уратьмы крестьянин Онисим Сергеев и законная жена его Агрипина Трофимова,оба православные
Рождение ребёнка
12.05.1902 ст.

Сын: Багурин Николай Онисимов

Отец ребёнка: Багурин (Абакумов Аввакумов) Онисим Сергеев

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.04.1905 ст.

Дочь: (Багурина) Мария Онисимова

Отец ребёнка: Багурин (Абакумов Аввакумов) Онисим Сергеев

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
близнец
Рождение ребёнка
06.04.1905 ст.

Сын: Багурин Терентий Онисимов

Отец ребёнка: Багурин (Абакумов Аввакумов) Онисим Сергеев

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
близнец
Рождение ребёнка
14.03.1909 ст.

Дочь: (Багурина) Дария Онисимова

Отец ребёнка: Багурин (Абакумов Аввакумов) Онисим Сергеев

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Села Уратьмы крестьянин Онисим Сергеев Багурин и законная жена его Агрипина Трофимова,оба православные
Смерть
Неизвестно

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