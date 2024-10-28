Багурина (Зубрилина) Агрипина Трофимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1877 ст.
Бракосочетание
16.01.1894 ст.
Жених села Уратьмы умершего крестьянина Сергея Абакумова сын Онисим,первым браком (19л) Деревни Нератовки крестьянина Трофима Афонасьева дочь девица Агрипина,первым браком (17л.)
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.
Отец ребёнка: Багурин (Абакумов Аввакумов) Онисим Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1897 ст.
Отец ребёнка: Багурин (Абакумов Аввакумов) Онисим Сергеев
Рождение ребёнка
15.11.1898 ст.
Отец ребёнка: Багурин (Абакумов Аввакумов) Онисим Сергеев
Села Уратьмы крестьянин Онисим Сергеев и законная жена его Агрипина Трофимова,оба православные
Рождение ребёнка
12.05.1902 ст.
Отец ребёнка: Багурин (Абакумов Аввакумов) Онисим Сергеев
Рождение ребёнка
06.04.1905 ст.
Дочь: (Багурина) Мария Онисимова
Отец ребёнка: Багурин (Абакумов Аввакумов) Онисим Сергеев
близнец
Рождение ребёнка
06.04.1905 ст.
Сын: Багурин Терентий Онисимов
Отец ребёнка: Багурин (Абакумов Аввакумов) Онисим Сергеев
близнец
Рождение ребёнка
14.03.1909 ст.
Дочь: (Багурина) Дария Онисимова
Отец ребёнка: Багурин (Абакумов Аввакумов) Онисим Сергеев
Села Уратьмы крестьянин Онисим Сергеев Багурин и законная жена его Агрипина Трофимова,оба православные
Смерть
Неизвестно