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(Багурина) Дария Онисимова

Место рождения

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.03.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1909 ст.

Отец: Багурин (Абакумов Аввакумов) Онисим Сергеевич

Мать: Багурина (Зубрилина) Агрипина Трофимовна

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Села Уратьмы крестьянин Онисим Сергеев Багурин и законная жена его Агрипина Трофимова,оба православные
Крещение
15.03.1909 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Василий Трофимов и села Уратьмы крестьянская девица Марина Елеазариева
Смерть
Неизвестно

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