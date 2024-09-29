(Багурина) Дария Онисимова
Место рождения
Дата рождения14.03.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1909 ст.
Села Уратьмы крестьянин Онисим Сергеев Багурин и законная жена его Агрипина Трофимова,оба православные
Крещение
15.03.1909 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Василий Трофимов и села Уратьмы крестьянская девица Марина Елеазариева
Смерть
Неизвестно