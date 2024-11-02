Толстошеев Михей Парамонович 1787 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Толстошеев Михей Парамонович

Место рождения

Березовка, Козловский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1787 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Аs
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.

Отец: Толстошеев Парамон Леонтьевич

Мать: Толстошеева Ефросиния Васильевна

Березовка, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстошеева Марфа Дементьевна

Новые Ключи, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстошеев Степан Михеевич

Мать ребёнка: Толстошеева Ефросиния Васильевна

Новые Ключи, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Березовка, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Толстошеев Аксен Михеевич

Мать ребёнка: не указана

Новые Ключи, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: (Толстошеева) Мария Михеевна

Мать ребёнка: не указана

Новые Ключи, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Дубоносова (Толстошеева) Анисья Михеевна

Мать ребёнка: не указана

Новые Ключи, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Антимонова (Толстошеева) Анна Михеевна

Мать ребёнка: не указана

Новые Ключи, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.08.1858 ст.

Дочь: Дмитриева (Толстошеева) Ксения Михеевна

Мать ребёнка: не указана

Новые Ключи, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Березовка, Козловский уезд, Тамбовская губерния

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