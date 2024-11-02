Толстошеев Михей Парамонович
Место рождения
Дата рождения1787 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстошеев Степан Михеевич
Мать ребёнка: Толстошеева Ефросиния Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1838 ст.
Сын: Толстошеев Аксен Михеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: (Толстошеева) Мария Михеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Дубоносова (Толстошеева) Анисья Михеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Антимонова (Толстошеева) Анна Михеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1858 ст.
Дочь: Дмитриева (Толстошеева) Ксения Михеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно