Максина Татьяна Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максина Татьяна Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максин Авксентий Андреевич

Рождение ребёнка
Около 01.03.1814

Сын: Шкалин Федот Авксентьевич

Отец ребёнка: Максин Авксентий Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.08.1818

Дочь: Максина (Шкалина) Васса Авксентьевна

Отец ребёнка: Максин Авксентий Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.11.1820

Сын: Максин (Шкалин) Григорий Авксентьевич

Отец ребёнка: Максин Авксентий Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.08.1824

Дочь: Максина (Максина) Наталия Авксентьевна

Отец ребёнка: Максин Авксентий Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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