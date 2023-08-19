Максина Татьяна Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 01.03.1814
Сын: Шкалин Федот Авксентьевич
Отец ребёнка: Максин Авксентий Андреевич
Рождение ребёнка
12.08.1818
Дочь: Максина (Шкалина) Васса Авксентьевна
Отец ребёнка: Максин Авксентий Андреевич
Рождение ребёнка
17.11.1820
Сын: Максин (Шкалин) Григорий Авксентьевич
Отец ребёнка: Максин Авксентий Андреевич
Рождение ребёнка
22.08.1824
Дочь: Максина (Максина) Наталия Авксентьевна
Отец ребёнка: Максин Авксентий Андреевич
Смерть
Неизвестно