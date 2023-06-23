Созонов Петр Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созонов Петр Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1903 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Созонов Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Желякова Соломанида Захаровна

Рождение ребёнка
14.01.1903

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Желякова Соломанида Захаровна

Рождение ребёнка
28.02.1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Желякова Соломанида Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созонов Николай Петрович

Мать ребёнка: Желякова Соломанида Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желякова Соломанида Захаровна

Смерть
Неизвестно
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