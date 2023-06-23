Созонов Петр Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Созонов Тихон
Рождение ребёнка
1899
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Желякова Соломанида Захаровна
Рождение ребёнка
14.01.1903
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Желякова Соломанида Захаровна
Рождение ребёнка
28.02.1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Желякова Соломанида Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Желякова Соломанида Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно